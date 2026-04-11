Fenerbahçe'den maç sonu tepki! ''Adil bir lig istiyoruz''

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 yendiği karşılaşma sonrası sarı-lacivertli yönetici Ali Gürbüz açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonlukla ilgili konuşan Ali Gürbüz "Bizi mücadelemizden kimse geri çeviremeyecek! Şampiyon olana kadar devam edecek. Sahada mücadele eden takımımıza teşekkür ederiz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ederiz.

Suni gündem ile yaratılmak istenen bir şeyler var, biz takımdaki havayı bozmamaya çalışıyoruz. Suni gündeme aldırmıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyoruz." dedi.

HAKEMLER, TFF, ADALET...

"TFF ile görüşmeniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ali Gürbüz "İlk yarı hakem oynatmamaya yönelik kararlar verdi. Verilmeyen kırmızı kart ve ikini sarı kartlardan sıkıntı çektik. İlk yarı biterken bulduğumuz gol sonrası daha rahat bir maç oldu.

Görüşmelerimiz olacak, her zaman temas halindeyiz. Temasları sıklaştıracağız.

Fenerbahçe lehine bir şey istemiyoruz, adil bir lig istiyoruz. Bizim tek derdimiz adalet!" ifadelerini kullandı.