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Spor

Fenerbahçe'den Marcos Rojo bombası!

Fenerbahçe, Manchester United’da gözden çıkarılan Marcos Rojo ile ilk teması kurdu.

05.01.2020  10:47 - Güncelleme: 05.01.2020  10:47

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United’ın kadrosunda yer alan Marcos Rojo’nun ismi, uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu. Son olarak devre arası transfer dönemine sayılı günler kala İngiliz gazetesi Daily Express, Rojo için Sarı-Lacivertliler’in devreye girdiğini yazdı. Kırmızı Şeytanlar’da teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer’in forma şansı vermediği ve toplamda bu sezon sadece 9 maçta oynattığı Arjantinli oyuncu için ilk temasın sağlandığı öğrenildi. İtalya’dan Fiorentina ve Fransa’dan da PSG’nin radarında olduğu öne sürülen 29 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşen Kanarya’nın, bonuslar dahil oyuncuya 3 yıllık sözleşme karşılığı 3 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı bildirildi. United’da vergiler çıkarıldığında 3.5 milyon Euro’ya yakın bir para alan Rojo’nun ise ilk talebinin, 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal, hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında oynayabilen Arjantinli futbolcunun, takıma şampiyonluk yolunda büyük bir güç katacağını düşünüyor.

Görüşmeler sürüyor...

Rojo’yu elinden çıkarmak isteyen İngiliz temsilcisinin, sözleşmesi 2021’de bitecek olan oyuncunun takımdan ayrılmasında bir sıkıntı çıkarmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Fener cephesi de mali şartlar doğrultusunda Rojo ile ortak noktada buluşur buluşmaz, soluğu Manchester’da alıp devre arasında deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fanatik


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