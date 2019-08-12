Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası

Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.

Önceliği İtalya olduğu belirtilen yetenekli golcü için Fenerbahçe’nin de yeni bir girişim yapması olası. Balotelli şu anda boşta, bonservis ödenmeyecek.

Akşam