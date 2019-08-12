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Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası

Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaktan son anda vazgeçen İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin, yeni tekliflere açık olduğu öğrenildi.

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Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
 
Önceliği İtalya olduğu belirtilen yetenekli golcü için Fenerbahçe’nin de yeni bir girişim yapması olası. Balotelli şu anda boşta, bonservis ödenmeyecek.
 
Akşam
 
 
 

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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