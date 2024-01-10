Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı.

GALATASARAY'LA ANILDI

Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.

YEŞİL IŞIK GELDİ

Lazio ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği ve kulübü Lazio ile masaya oturulmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

ÇOK TECRÜBELİ

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim.

KRUNIC İLE EŞ ZAMANLI

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. 2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi. Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında.

KARİYERİ

Vecino, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi.