İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9798
  • EURO
    32,8079
  • ALTIN
    1959.69
  • BIST100
    7771.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Transfer için yeşil ışık geldi
Spor

Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Transfer için yeşil ışık geldi

Transferde geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın da gündemine gelen Matias Vecino için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Vecino için kulübü Lazio'dan yeşil ışık geldi. İşte detaylar...

Takvim10 Ocak 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Matias Vecino hamlesi! Transfer için yeşil ışık geldi
ABONE OL

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi. Rade Krunic transferinde Milan ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli yönetim rotayı Uruguaylı futbolcu Matias Vecino'ya kırdı.

GALATASARAY'LA ANILDI

Sezon başında ismi Galatasaray ile sıklıkla anılan merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde forma giyebilen Vecino'nun menajeri ile temas kurulduğu iddia edildi.

YEŞİL IŞIK GELDİ

Lazio ile 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Vecino'dan yeşil ışık geldiği ve kulübü Lazio ile masaya oturulmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

ÇOK TECRÜBELİ

32 yaşında ve 1.87 boyunda olan Vecino 69 kez Uruguay Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim.

KRUNIC İLE EŞ ZAMANLI

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor. 2018 yılındaki piyasa değeri ise 25 milyon Euro civarında idi. Fenerbahçe'nin Vecino ve Krunic için girişimlerini eş zamanlı olarak sürdüreceği de gelen haberler arasında.

KARİYERİ

Vecino, Lazio'dan önce Inter, Fiorentina, Empoli ve Cagliari formalarını da giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.