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Fenerbahçe'den Mbwana Samatta hamlesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği 26 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılmaya başlandı.

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Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan yıldız forvet için işi sıkı tutuyor. Genk forması giyen 26 yaşındaki golcüde ısrarcı olan teknik direktör Ersun Yanal, sezon sonunda bu futbolcuya imza attırılmasını istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli'nin geçtiğimiz günlerde Tanzanyalı futbolcunun 4 menajerinden biri olan Louis Alonso ile görüştüğü öğrenildi. Bu kez Samatta'nın kararlarında etkili olan Jamal Kisongo'nun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-lacivertliler, Samatta'nın vatandaşı olan ve kendisiyle ilgili tüm kararlarda son sözü söyleyen Kisongo ile yapılacak görüşmede işi bitirmeyi hedefliyor.

Her fırsatta, "Gelecek sezon şampiyon olacağız" diyen Yanal'ın önceliği verdiği forvet transferinde Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Bu sezon rakiplerin kabusu olan Samatta, oynadığı 38 resmi maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı. Samatta, lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla en golcüler listesinde Messi ve Mbappe'den sonra 3. sırada yer alıyor.

(Fotomaç)

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