29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8267
  • 6,4569
  • 286.996
  • 96052.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı

Fenerbahçe, beklenen performansı sergileyemeyen Mehmet Ekici ile yolları ayırma kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Unutmak istediği geçen sezonun ardından Süper Lig'e iki maçını da kazanarak hayli moralli giren Fenerbahçe'de transfer arayışları sürerken dün şok bir karar çıktı.
 
Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen Mehmet Ekici'yle yollar ayrılıyor. Yöneticiler oyuncuyla bir araya gelerek, "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" dediği öğrenildi.
 
Gelen haberle sarsılan Ekici'nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.
 
Fransız yine yapmıştı!
 
Futbolcunun yakın çevresine, "Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye'de ben nasıl kulüp bulacağım?" şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.
 
Bu arada Ekici'nin bu durumu geçen sezonu hatırlattı. Sportif Direktör Damien Comolli aynı şekilde Nabil Dirar ve Roberto Soldado'ya da transferin bitmesine az bir süre kala kendilerine kulüp bulmalarını istemiş ve futbolcular bu karara tepki göstererek takımda kalmışlardı.
 
(Türkiye)
 

Şemdinli´de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Çekirdeği kurutmak için şerit kapattılar!

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Huzur Sokağı yasta

Huzur Sokağı yasta

Fernandes'te uçurum var

Fernandes'te uçurum var

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

Rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma

PKK/YPG ve ÖSO arasında şiddetli çatışma

4 bin 996 sözleşmeli personel alınacak

4 bin 996 sözleşmeli personel alınacak

Evden kaçan kobra aranıyor!

Evden kaçan kobra aranıyor!
 

POPÜLER HABERLER

Ordu´da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Ordu´da akrabalar arasındaki arazi kavgası kamerada

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Kıran-2 operasyonu başladı, emir verildi: Ara, bul, yok et!

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA