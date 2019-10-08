16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,815
  • 6,3938
  • 279.962
  • 101541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Mesut Özil harekatı

Fenerbahçe, Arsenal’in devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği Mesut Özil için Topçular’la ilk teması kurdu. Premier Lig ekibi, yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını karşılamaya hazır. Ali Koç da rüya transfer için bizzat devrede.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak yeni hamle... Sarı-Lacivertliler milli arada transfere yoğunlaştı. Başkan Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya geldiği ve Mesut Özil için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve şartlar masaya yatırıldı.
 
KİRALIK GÖNDERECEKLER
 
İngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut Özil Ada'dan ayrılmak istiyor. Arsenal, yıldız orta sahayı sezon ortasında bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.
 
MAAŞTA YARDIM EDECEK
 
İngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbahçe'ye yardımcı olacağı öğrenildi. F.Bahçe, Mesut Özil'i transfer ettiği taktirde Arsenal, yıldız oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacak.
 
SIKI BİR FENERBAHÇELİ
 
Yaklaşık 6 yıldır Arsenal'de forma giyen 30 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu her fırsatta F.Bahçeli olduğunu dile getiriyor.
 
(Takvim)
 
 

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Azerbaycan Başbakanı istifa etti, yerine gelen isim belli oldu

Azerbaycan Başbakanı istifa etti, yerine gelen isim belli oldu

TSK ve MİT'den PKK'ya ağır darbe: 9'u etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'den PKK'ya ağır darbe: 9'u etkisiz hale getirildi

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Fenerbahçe'den Mesut Özil harekatı

Fenerbahçe'den Mesut Özil harekatı

Türkiye'den petrol üretiminde yeni hamle: Dışa bağımlılık azalacak

Türkiye'den petrol üretiminde yeni hamle: Dışa bağımlılık azalacak

Büyük talep var: Yemek için yurt dışından geliyorlar

Büyük talep var: Yemek için yurt dışından geliyorlar

Cansız bedeni 48 gün sonra bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Cansız bedeni 48 gün sonra bulunmuştu: Gerçek ortaya çıktı

Kral’ın koruması konuştuğu için öldü!

Kral’ın koruması konuştuğu için öldü!
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA