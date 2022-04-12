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  • Fenerbahçe'den MHK için sert sözler! ''Bu ayıp hepimizin''
Spor

Fenerbahçe'den MHK için sert sözler! ''Bu ayıp hepimizin''

Fenerbahçe, 8 Mart'ta görevine son verilen hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu'nun görevine devam etmesine yönelik açıklama yaparak, “Sorumluluk herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!” ifadelerine yer verildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 13:18 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 13:18
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Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) görevine devam etmesine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, TFF'nin Süper Lig'de görev alan 13 hakemin görevine 8 Mart'ta son verdiği hatırlatılarak, "O günden bugüne geçen 36 günde; garip hakem atamalarına, artan hakem hatalarına, kural hatalarına, kulüplerin açıklama ve tepkilerine, Tahkim Kurulunun verdiği karara ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanının istifasına rağmen Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nin değil, bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl' diye sormayan herkesindir! Bu ayıp hepimizindir!" ifadelerine yer verildi.

  • Fenerbahçe
  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Merkez Hakem Kurulu

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