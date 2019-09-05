Fenerbahçe’den milli takımlara 11 isim

Sarı-Lacivertliler, A Milli Takım’a 3, U21’e 2, U19’a 3 ve U18’e 3 olmak üzere milli takımlara 11 isim gönderirken, Beşiktaş 3’ü A Milli olmak üzere 9, Trabzon 2’si A Milli olmak üzere yine 9 oyuncu yolladı. A Milli Takım’a kimseyi gönderemeyen Galatasaray ise U21’e 1, U19’a 3 ve U18’e 1 olmak üzere 5 oyuncu verebildi.