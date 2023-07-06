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Spor

Fenerbahçe'den Milli Takımlar'ın paylaşımına göndermeli cevap

Milli Takımlar hesabı yaptığı paylaşımla milli oyuncu Arda Güler'in Real Madrid transferini olmasını tebrik etti. Fenerbahçe ise bu paylaşımı alıntılayarak Milli Takımlar hesabına cevap verdi.

6 Temmuz 2023 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Milli Takımlar'ın paylaşımına göndermeli cevap
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Fenerbahçe, Milli Takımlar'ın Arda Güler paylaşımına sürpriz bir yanıt verdi.

Sarı lacivertli kulübün, "Milli Takımlar'ın Arda Güler paylaşımına verdiği yanıtta, "Düzeltme: Fenerbahçe'nin ve Millî Takımın futbolcusu Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMLAR HESABININ PAYLAŞIMI

Milli Takımlar hesabının paylaşımında, "Millî futbolcumuz Arda Güler, kariyerini gelecek sezondan itibaren Avrupa ve dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de sürdürecek.

Arda'ya yeni serüveninde başarılar diliyor ve İspanya'daki performansıyla Türk futbolunun yüz akı olmasını temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, 18 yaşındaki millî futbolcumuzun gelişimine katkı sağlayan tüm teknik adamlara teşekkür ediyor, Arda'nın transferinin bütün genç Türk futbolculara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Arda!" ifadeleri kullanılmıştı.

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