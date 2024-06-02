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Spor

Fenerbahçe'den Mourinho'nun imza töreni için açıklama

Fenerbahçe bugün Jose Mourinho için düzenlenecek olan imza töre hakkında bir açıklama yayınladı.

2 Haziran 2024 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Mourinho'nun imza töreni için açıklama
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho için bugün Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenlenecek

Taraftara açık olacak tören saat 19.00'da başlayacak. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'a gelmek için yola çıkan Jose Mourinho'yu taşıyan uçağın saat 14.30 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor

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