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Spor

Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis kararı!

Fenerbahçe Beko, takımın yıldız basketbolcularından Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sarı lacivertliler, oyuncu ile üç yıllık yeni kontrat imzaladı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis kararı!
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-2027 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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