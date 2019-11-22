Fenerbahçe basında çıkan isim hakkı sponsorluğuyla ilgili haberleri yalanladı
Fenerbahçe Kulübü, bugün basında çıkan isim hakkı sponsorluğuyla ilgili haberleri yalanladı.
Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Bazı internet haber ve sosyal medya kaynaklarında Fenerbahçe isim haklarının 15 yıl süreyle satılması konusunda görüşmeler yapıldığı, firma adı ve tutar belirtilerek yer almaktadır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”
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