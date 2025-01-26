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Spor

Fenerbahçe'den Okan Buruk'a cevap

Fenerbahçe Okan Buruk'un Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya cevap verdi. Yapılan açıklamada 'Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine ‘sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir.' denildi.

Haber Merkezi26 Ocak 2025 Pazar 01:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Okan Buruk'a cevap
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Fenerbahçe Okan Buruk'un Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya cevap verdi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Hakem kararlarıyla şımartılmakta birinci sıradaki rakibimiz, kendilerine gösterilmeyen kırmızı kartları örtbas etmek adına, Göztepe ile oynayacağımız maçın hakemine 'sipariş' gibi bir uyarı göndermiştir. Geçmişte hakem toplantısında suyun öte tarafının hakkını savunmaktan çekinmeyen maçın hakemine... Önceliğiniz Türk futboludur. Kendi menfaatleri için sizi baskı altına alarak, hocamızın ve futbolcularımızın emeğine ve alın terine göz dikenler değil. Bugünkü yönetiminiz tarafınızı belli edecektir. Şanlı tarihinde sarsılmaz iradesini defalarca göstermiş camiamızın nefesinin, bugün Kadıköy'de ensenizde olacağını hatırlatırız. Kurdukları yapının değişeceğini anlayınca panikleyenlere karşı, taraftarımızı doksan dakika boyunca desteğe davet ediyoruz. Birleş, savaş, zafer bizim olacak

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

"Yarınki maçı seyredeceğiz. Göztepe gibi Avrupa yolunda bir takım, bize ve Beşiktaş'a karşı iyi oynadılar. Zorlu maç olacak. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak. TV başında bu maçı izleyeceğiz."

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