Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 galip ayrıldıkları Rizespor maçının ardından çarpıcı konuştu.

İŞTE O SÖZLER:



"Rizespor zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk, yağmur da bastırdı ve zemin daha da ağırlaştı. Bunu diğer takımlar gibi pazarlık unsuru yapmadık. Delikanlı gibi çıktık ve mücadelemizi verdik, 3 puanı aldık. TFF'nin maçlar ve stadyumlarla ilgili verdiği kararları yakından takip edeceğiz. Bizi nasıl oynadıysak, her takım çıkacak ve mücadelesini verecek. Bu, bu kadar basit. Bu akşam hep beraber izledik. Hakemin vermiş olduğu kararların neredeyse hepsi rakip takım lehine. Verilen verilmeyen kartlar, faul pozisyonları... Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzeri hakemlerden kurtulması gerekiyor."

"ARDA KARDEŞLER'DEN KURTULMAMIZ LAZIM"

Hakem yönetimini eleştiren Kızılhan, "Hakemin vermiş olduğu kararların çoğu rakip takım lehine. Verilen vermeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, tamamen rakip takım lehine. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basılıyor. Hiçbir reaksiyon yok. Szymanski'ye yapılan hareket kırmızı kart. Olacak iş değil. Arda Kardeşler'in Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları çok net. Çok açık şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor." sözlerini sarf etti.