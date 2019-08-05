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Fenerbahçe'den Ömer Toprak sürprizi

Alman devi Dortmund'un, deneyimli savunmacı Ömer Toprak'ı Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in ise henüz bir yanıt vermediği belirtildi.

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Fenerbahçe için savunmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoper takviyesi için de uğraşan Fenerbahçe'ye Alman ekibi Dortmund'un Ömer Toprak'ı önerdiği ileri sürüldü.

Mathias Zanka, Simon Kjaer gibi isimlerle de görüşen Sarı-Lacivertliler, Ömer için Alman temsilcisine bir yanıt vermedi. Mukavelesi 2021'de bitecek 30 yaşındaki stoperin 1 sezon kiralık, önümüzdeki sezon ise 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla teklif edildiği belirtildi.

Bir dönem A Milli Takım'ın değişilmezi olan, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmeye çalıştığı Ömer, yaşadığı sakatlıklarla formunu kaybetti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve lig dahil toplam 14 maça çıktı. Ömer, cumartesi akşamı Bayern Münih'e karşı kazandıkları Almanya Süper Kupası Finali'nde de rakip hücumculara karşı kaya gibiydi. Ömer'in performansının yükselmesi halinde Dortmund cephesi geri adım atabilir.

(Akşam)

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