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Spor

Fenerbahçe'den 'online' divan kurulu toplantısı

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın online olarak düzenleneceğini açıkladı.

IHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:26
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Fenerbahçe, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında divan kurulunu internetten yapma kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında 15 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu’nun online olarak gerçekleşeceği vurgulandı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantımızı ilk kez online (internet üzerinden) düzenleyeceğiz.

Türkiye’de bir ilk olacak online YDK toplantımız, 15.05.2020 Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. YDK üyelerimizin online toplantımızda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları kulübümüze nasıl ulaştırabilecekleriyle ilgili gerekli bilgilendirme önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

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