Fenerbahçe, transferin son gününe kadar orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor. Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler, şimdiye kadar Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yle kadrosunu güçlendirdi. Gücüne güç katmak isteyen Kanarya, orta sahaya önemli bir transfer peşinde.

İKİ İSİMDEN BİRİ İMZAYI ATACAK

İnce eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi, yıldız isimlerle görüşüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden Kanarya'da iki isim ön plana çıktı. Görüşmelerini hızlandıran sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin sonuna kadar hedefteki yıldızlardan birine imza attıracak. Hedefte Marsilya'dan Pape Gueye ve Başakşehir'den Berkay Özcan var...

İLK HEDEF GUEYE!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Marsilya forması giyen Pape Gueye... Fransız basını, Gueye için sarı-lacivertlilerin ısrarcı olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Söz konusu haberde; "Gueye, Fenerbahçe'yle temas halinde. Kısa süre içinde Türkiye'ye gidip Fenerbahçe'ye katılabilir. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

MARSİLYA'DA ŞANS BULAMIYOR

Pape Gueye bu sezon Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanıyor. Senegalli orta saha, sezonun ilk yarısında yalnızca 3 maçta forma şansı buldu.

BERKAY ÖZCAN DA LİSTEDE!

Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın kadroda görmek istediği Berkay Özcan için de Başakşehir'le temas halinde.

RYAN KENT PLANI

Yönetim, Lazio'ya Cardiff'e ve Suudi Arabistan'a gitmek istemeyen Ryan Kent'i takasta kullanmak için ikna etmeye çalışıyor. Kent ikna olmazsa takas ihtimali ortadan kalkacak ve bonservis verilecek.

4 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

İstanbul ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro bonservis bekliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Berkay Özcan bu sezon Başakşehir'de 24 resmi maçta forma giydi ve 2 asistlik katkı verdi.