İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9539
  • EURO
    49,217
  • ALTIN
    5879.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den orta sahaya takviye! Listede Goretzka ve Timber var
Spor

Fenerbahçe'den orta sahaya takviye! Listede Goretzka ve Timber var

Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde orta sahaya takviye planlarını hızlandırdı. Teknik Direktör Domenico Tedesco, yönetime iki ismi iletti; Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Feyenoord'dan Quinten Timber.

Akşam17 Ekim 2025 Cuma 08:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den orta sahaya takviye! Listede Goretzka ve Timber var
ABONE OL

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler, takımın eksik yanlarını gidermek için birkaç takviye yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınındaki haberlere göre; Teknik Direktör Domenico Tedesco, orta saha transferi için belirlediği iki ismi yönetime iletti.

Haberde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yöneticileriyle görüşerek takıma bir orta saha takviyesi yapılması gerektiğini iletti. Tedesco'nun iki net hedefi var: Leon Goretzka (Bayern Münih) ve Quinten Timber (Feyenoord). Goretzka'nın Bayern'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve geleceği belirsiz. Oyuncu Almanya'da kalmak istiyor ancak bu garanti değil. Alman orta saha, kulübünü yeni sözleşme teklifine ikna etmek için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe dışında bazı İngiliz kulüpleri de Goretzka'yla ilgileniyor. Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber'in de sözleşmesi sona ermek üzere. Bu transfer Fenerbahçe için büyük bir hamle olurdu ancak rekabet oldukça yüksek."

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.