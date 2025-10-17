Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Sarı-Lacivertliler, takımın eksik yanlarını gidermek için birkaç takviye yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınındaki haberlere göre; Teknik Direktör Domenico Tedesco, orta saha transferi için belirlediği iki ismi yönetime iletti.

Haberde, konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, yöneticileriyle görüşerek takıma bir orta saha takviyesi yapılması gerektiğini iletti. Tedesco'nun iki net hedefi var: Leon Goretzka (Bayern Münih) ve Quinten Timber (Feyenoord). Goretzka'nın Bayern'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve geleceği belirsiz. Oyuncu Almanya'da kalmak istiyor ancak bu garanti değil. Alman orta saha, kulübünü yeni sözleşme teklifine ikna etmek için elinden geleni yapacak. Fenerbahçe dışında bazı İngiliz kulüpleri de Goretzka'yla ilgileniyor. Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber'in de sözleşmesi sona ermek üzere. Bu transfer Fenerbahçe için büyük bir hamle olurdu ancak rekabet oldukça yüksek."