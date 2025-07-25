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Spor

Fenerbahçe'den Ortega hamlesi! Kalede dev sürpriz

Fenerbahçe, Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega'nın transferi için harekete geçti. Buna göre sarı lacivertliler, kaleci transferi için somut adımlar attı.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Ortega hamlesi! Kalede dev sürpriz
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Fenerbahçe için sürpriz bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Manchester City'den kaleci Stefan Ortega ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kalecinin transferi için somut görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

PREMIER LİG EKİPLERİ DEVREDE

Burnley'e transferi şu an için gerçekleşmeyen Stefan Ortega ile Premier Lig'den de üç takım ilgileniyor.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Manchester City, yeni sezonda Ederson'u takımda tutmak istiyor. İngiliz ekibi ayrıca kaleyi James Trafford transferi ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu gelişmelerin ardından Stefan Ortega'nın, bu yaz Manchester City'den ayrılması bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 32 yaşındaki Stefan Ortega'nın, Manchester City ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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