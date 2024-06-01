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Spor

Fenerbahçe'den paylaşım! Jose Mourinho'nun geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu. Sarı lacivertli kulüp, taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

1 Haziran 2024 Cumartesi 19:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den paylaşım! Jose Mourinho'nun geliş tarihi belli oldu
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Portekizli teknik adam, pazar saat 14.00 sularında İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe, Mourinho için 2 Haziran Pazar günü saat 19.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" şeklinde mesaj gönderdi.

YARDIMCILARI BELLİ OLUYOR!

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışacağı teknik ekibi de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre; Mourinho, Tottenham Hotspur'daki eski asistanı Ricardo Formosinho ile yeniden bir araya gelecek.

Mourinho'nun Porto'da birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı takımda olan yardımcı antrenör Formosinho'yu ekibine katacağı ve Türkiye'de yeniden buluşacakları dile getirildi.

ESKİ EKİBİ TOPLANIYOR

Haberde ayrıca, kondisyon ve fitness antrenörleri olan Carlos Lalin ve Stefano Rapetti ile birlikte analist Giovanni Cerra'nın da Roma'nın ardindan Fenerbahçe'deki ekibe de dahil olacağı aktarıldı.

Son olarak Fenerbahçe'nin Mourinho'yu 48 saat içerisinde açıklamasını beklendiği ve Mourinho'nun da tüm ekibini resmen açıklayacağı dile getirildi.

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