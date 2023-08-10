Fenerbahçe'den Rade Krunic için yeni teklif

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın orta saha oyuncusu Rade Krunic için girişimlerini hızlandırdı. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler Krunic için yeni bir teklifle Milan'ın kapısını çaldı.

"KRUNIC'E YILLIK 3.5 MİLYON EURO"

Haberde Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcuya yıllık 3.5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ileri sürülürken, bu rakamın futbolcunun Milan'dan kazandığı ücretin neredeyse iki katı olduğu vurgulandı.

"İLK TEKLİF 4 MİLYON EUROYU GEÇMEDİ"

Sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki oyuncuya sunduğu cazip teklifin İtalyan kulübüne önerilen bonservis bedeliyle örtüşmediği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin Milan'a ilk teklifinin 4 milyon euroyu geçmediği iddia edildi.

"YENİ TEKLİF 8 MİLYON EURO"

Haber detayında, Milano kulübü tarafından reddedilen bu önerinin ardından Türk takımının Krunic için bir girişim daha yaptığı belirtildi. Yeni teklifin 7-8 milyon euroya ulaştığı ancak İtalyanların buna da sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Milan ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rade Krunic, geçen sezon kırmızı siyahlı takımla 34 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı.