Fenerbahçe'den Rade Krunic operasyonu

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için resmi görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertliler, Milan'ın 29 yaşındaki Boşnak futbolcusu Rade Krunic için İtalyan ekibine teklif yaptı.

2019 yaz aylarında Empoli'den 8.6 milyon euroya Milan'a transfer olan ve iki sezon daha sözleşmesi olan Krunic için Fenerbahçe 4 milyon euroyu gözden çıkardı.

Öte yandan İtalyan basını Milan'ın Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceğini ancak 10 milyon eurodan fazla bir bonservis bedeli elde etmek istediklerini duyurdu.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun vatandaşı olan Krunic ile transfer öncesinde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, Milan ile pazarlık masasında orta yolu bularak, Krunic'i İstanbul'a getirmeyi planlıyor.