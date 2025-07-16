Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho ve yeni transfer Jhon Duran hakkında gündeme düşen bir iddianın ardından, kulüp cephesinden bir açıklama yapıldı.

MARCA'DAKİ O HABER!

İspanyol basınından Marca, Jose Mourinho'nun Plortekiz kampında basın mensuplarına "Jhon Duran'ın yaptığı (İlk idmana çıkmaması) saygısızlık. Burada net kurallar var ve bunlara uymayan herkes sonuçlarına katlanacak. Eğer gelirse, geldiğinde onunla konuşacağız." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

FENERBAHÇE YALANLADI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu habere Fenerbahçe cephesinden yalanlama geldi. Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemenciler, "Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz'e ulaşmıştır!" açıklamasını yaptı.