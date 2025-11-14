İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Tahir Karapınar ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

14 Kasım 2025 Cuma 19:45
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz.

Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

