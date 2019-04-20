Fenerbahçe'den Ryan Babel bombası!

Sarı lacivertliler, Galasaray'ın büyük oranda anlaştığı Ryan Babel için harekete geçti. Sportif direktör Comolli, Hollandalı yıldızın menajeri ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Babel'in Fulham'daki durumu transfer planlaması masaya yatırıldı. Taraflar önümüzdkei günlerde birkez daha bir araya gelecek ve bu kez ekonomik şartlar konuşulacak.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Hollandalı futbolcuya 2 milyon euro garanti ücret teklif edecek. Ayrıca imza parası da önerilecek. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın da harekete geçmesi bekleniyor. Sarı kırmızılıların Babel'e yaptığı teklifi revize edeceği öğrenildi.

Transfer savaşını hangi tarafın kazanacağı merak konusu.

(Takvim)