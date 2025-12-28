İSTANBUL 7°C / 1°C
Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği duyurdu.

28 Aralık 2025 Pazar 14:29
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Fenerbahçe Beko'da Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

