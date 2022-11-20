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  • Fenerbahçe'den Samet Akaydın hamlesi! 1.5 milyon + takas...
Spor

Fenerbahçe'den Samet Akaydın hamlesi! 1.5 milyon + takas...

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı gözüne kestirmiş durumda.

Sabah20 Kasım 2022 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Samet Akaydın hamlesi! 1.5 milyon + takas...
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmalar gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın. Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmamas için sarI-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkani Murat Sancak ile masaya oturacak. Adana Demirspor, 28 yaşindaki savunma oyuncusu için 3 milyon euroluk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro art savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.

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