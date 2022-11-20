Fenerbahçe'den Samet Akaydın hamlesi! 1.5 milyon + takas...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus savunmaya mutlaka takviye yapmalar gerektiğini söylemişti. Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın. Milli Takım forması giyen oyuncunun konsantrasyonunun bozulmamas için sarI-lacivertliler şu aşamada herhangi bir hamle yapmadı. Bugünden itibaren öncelikle kulübü Adana Demirspor ile görüşmeler başlayacak. Sarı- lacivertli idareciler, Güney ekibinin başkani Murat Sancak ile masaya oturacak. Adana Demirspor, 28 yaşindaki savunma oyuncusu için 3 milyon euroluk bir rakam istiyor. Fenerbahçe ise Mavi Şimşeklere 1.5 milyon euro art savunma oyuncusu Lemos'u önerecek.