Fenerbahçe'den Samsunspor'a transfer

35 yaşındaki genç teknik adam Burhan Alıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldığını ve gelecek sezon Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde olacağını açıkladı.

Burhan Alıcı'nın açıklaması; ''1.5 sezon çalıştığım Fenerbahçe Akademisi'nden güzel anılar ve tecrübeler edinerek ayrılmış bulunmaktayım. Ekip arkadaşlarıma ve sporcu kardeşlerime gelecek sezonda ve futbol yaşamlarında başarılar dilerim. Gelecek sezon Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu hocamın ekibinde yer almaktan mutlu ve gururluyum.'

Burhan Alıcı daha önce Niğde Anadolu ve Altınordu genç yaş takımlarında da görev yapmıştı.