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Spor

Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Joel Matip için ilk temas sağlandı

Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesinin ardından savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip, Liverpool ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki savunmacı Joel Matip'in menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar...

31 Mayıs 2024 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Joel Matip için ilk temas sağlandı
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Fenerbahçe'de başkan adayları transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç listesindeki isimlerle temas halinde. Mevcut başkan Ali Koç önceliği savunmaya vermiş durumda. Hedefteki isim ise Joel Matip...

MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid'e dönmesi sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşamak istenmiyor. Bu nedenle Liverpool'la sözleşmesi sona eren Alman asıllı Kamerunlu oyuncunun menajeriyle irtibata geçildi.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki stoperi kadrosuna katmakta ısrarcı... 4 Aralık'ta sakatlanan ve çapraz bağ ameliyatı olan Matip'ten öncelikli olarak sağlık raporları istendi. Fenerbahçe sağlık heyeti raporları inceleyecek ve bir aksilik yaşanmaması halinde transfer için girişimler başlayacak.

SEZON PERFORMANSI

Joel Matip, geride bıraktığımız sezon Liverpool'da 14 resmi maçta forma giydi.

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