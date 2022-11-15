Fenerbahçe'den scout transferleri! Ekip gönderildi...

Dünya Kupası arasında Fenerbahçeli scoutlar, milli maçları takip edecek. Polonya-Şili karşılaşması öncelikli olacak.

Fenerbahçe'nin scout ekibi bu karşılaşmada iki Şili'li yıldızı mercek altına alacak. Milli Takıma davet alan 2004 doğumlu Lucas Assadi ve Dario Osorio için rapor tutulacak.

Assadi, UD Chile takımında forma giyiyor ve 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca iki kanatta da görev yapabiliyor. Dario Osorio ise sağ kanatta oynuyor ve sol ayağını raket gibi kullanıyor. Osorio da UD Chile forması giyiyor.

18 yaşındaki iki oyuncu transfer edilmesi halinde 14+32lük yabancı statüsünden yararlanacaklar.