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Spor

Fenerbahçe'den sevindiren paylaşım! Fred için geri sayım başladı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sakatlanan Brezilya orta saha Fred bireysel çalışmalara başladı. İşte detaylar...

11 Ağustos 2024 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sevindiren paylaşım! Fred için geri sayım başladı
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bireysel çalışmalara başladı.

Sarı lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Fenerbahçe Kulübü, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bireysel çalışmalara başladığını resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BÜYÜK SEVİNÇ

Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.

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