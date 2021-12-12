12 Aralık 2021 Pazar 16:29 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 16:29

Ara transfer döneminde kalesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Sinan Bolat'ı gündemine aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN SİNAN BOLAT HAMLESİ

Altay Bayındır'ın uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleyi genç file bekçisi Berke Özer'e emanet eden sarı lacivertliler, tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Belçika basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, Gent forması giyen Milli kaleci Sinan Bolat için girişimlere başlayacak.

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ACİL İHTİYAÇ NEDENİYLE BONSERVİS ÖDENEBİLİR

Sezon sonunda Gent ile sözleşmesi bitecek olan Sinan'ın, acilen ekstra bir kaleciye ihtiyacı olan Fenerbahçe'ye Ocak ayında transfer olarak takımına bonservisi bedeli kazandırabileceği belirtiliyor.

29 MAÇTA 22 GOL YEDİ

Bu sezon Gent kalesini 29 resmi maçta koruya tecrübeli file bekçisi, 22 gol yerken, 5 kez de kalesini gole kapattı.

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GALATASARAY'DA DA FORMA GİYDİ

Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formalarını giyen 33 yaşındaki kalecinin kariyerinde Genk, Standart Liege, Porto, Brugge, Nacional, Arouca ve Antwerp takımları bulunuyor.