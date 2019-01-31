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Fenerbahçe'den son gün bombası!

Fenerbahçe, Empoli’den Miha Zajc’i renklerine bağladı

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Transferin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sürpriz bir isim için Empoli'nin kapısını çaldı.
 
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Empoli'ye orta saha oyuncusu Miha Zajc için teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip Empoli'ye 24 yaşındaki Sloven orta saha Miha Zajc için teklifte bulundu.
 
Fenerbahçe, Empoli'ye Miha Zajc için Empoli'ye 6,5 milyon euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ın bonservisini teklif etti. İtalyan basınında geniş yer bulan haberde 24 yaşındaki oyuncunun da Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtildi.
 
2022 yılına kadar Empoli ile sözleşmesi bulunan Miha Zajc bu sezon Serie A'da 20 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
 

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