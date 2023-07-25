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Spor

Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda forma göğüs sponsorluğu konusunda Otokoç ile bir yıl uzatma opsiyonlu anlaşıldığını açıkladı.

25 Temmuz 2023 Salı 14:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sponsorluk açıklaması
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Fenerbahçe, Futbol Takımı için OTOKOÇ ile yeni bir sponsorluk anlaşması yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2023/2024 sezonu için sözleşme bedeli 195.000.000 TL +KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca UEFA Konferans Ligi, TFF Süper Lig, TFF Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da gelen başarılar ile birlikte azami 46.500.000 TL net başarı primi ödenecektir.

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