Fenerbahçe'den stoper atağı! Jorge Jesus'un isteği üzerine...

Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'un transferde öncelik verdiği noktalar belirlendi. Portekizli çalıştırıcının sezon başından bu yana en çok takviye istediği bölge olarak stoper mevkii dikkat çekti. Kim Min Jae'nin ayrılışıyla bu bölgede güç kaybı yaşayan Kanarya'da gözler stoper transferine çevrildi. Adaylar belli olurken forvet transferi için de bir karar alındı.

NİNO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR

Fluminense, takımın kaptanı olan başarılı stoperin 2024'te bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yapmıştı. Brezilya basını, Nino'nun karar vermek için ekstra süre istediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcu takımında mutlu, ancak bir yandan da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya da sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Hollanda'dan ve Meksika'dan da Nino için teklifler var. Jorge Jesus'un ikna etmek amacıyla Sambacı'yla görüntülü bir görüşme yapabileceği öne sürüldü.

HÜBERS'TE OLABİLİR

Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Timo Hübers, bir süredir Fenerbahçe'nin radarındaydı. Gözlemci ekibinin Alman savunmacı için olumlu rapor vermesi, Hübers'in de adaylar arasına girmesini sağladı. Sarı-Lacivertliler'in 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin iyi geçtiği kaydedildi. Yönetim, Hübers ile el sıkışıp Köln'ü uygun bir bonservise ikna etmeye çalışacak. Alman ekibi yüksek talepte bulunursa, bu transfer rafa kaldırılabilir.

WILLYAN ROCHA

Fenerbahçe yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus'un referans verdiği CSKA Moskovalı savunma oyuncusu Willyan Rocha ile temasa geçtiği öne sürüldü. Hatta Fenerbahçe yönetiminin 27 yaşındaki savunmacı ile ilk teması bile kurduğu belirtildi. Haberlere göre Rocha'ya menajeri üzerinden F.Bahçe'ye sıcak bakıp bakmadığı soruldu. Fenerbahçe cephesinin oyuncudan olumlu bir yanıt gelmesi durumunda kulübüyle masaya oturup pazarlıklara başlayacağı gelen haberler arasında. Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ ayaklı futbolcu, sezon başında Portekiz ekibi Portimonense'den 2 milyon euro bonservisle CSKA'ya transfer olmuştu.

SAMET AKAYDIN BİRÇOK TAKIM TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Samet Akaydın, sezonun flaş takımlarından Adana Demirspor'un en çok parlayan isimlerinden biri oldu. Bu performansı, hem 28 yaşındaki futbolcuya Milli Takım'ın kapılarını açtı hem de transferin gözdesi haline getirdi. Fenerbahçe, başarılı savunmacıyı zaten takip ediyordu. Ancak özellikle Milli davet sonrası Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor da devreye girdi. Ancak Ali Koç, Adana Demir Başkanı Murat Sancak'la iyi ilişkilerini kullanıp, işi bitirmek istiyor.