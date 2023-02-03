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Spor

Fenerbahçe'den Süper Lig'de şampiyonluğu getirecek transfer! Dünya yıldızı imza atmaya hazır

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk için gözünü kararttı. Ara transfer döneminin son günlerinde vitesi yükselten ve nokta atışı transferler yapmak isteyen Fenerbahçe'ye dünya yıldızından yeşil ışık geldi. İşte detaylar...

3 Şubat 2023 Cuma 19:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Süper Lig'de şampiyonluğu getirecek transfer! Dünya yıldızı imza atmaya hazır
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Ara transfer dönemini Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde ile açan Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE'DE ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle bu sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde de kadrosuna yapacağı takviyelerle emin adımlarla ilerlemek istiyor. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.

DÜNYA YILDIZI YEŞİL IŞIK YAKTI

Geçtiğimiz yaz Sevilla'ya imza atan ancak aralık ayında yollarını ayıran dünya yıldızı Isco, Bundesliga ekibi Union Berlin ile görüşüyordu. Fanatik'te yer alan habere göre; Transferin iptal olmasının ardından yıldız oyuncu, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 1 yıl opsiyonla birlikte yarım sezonluk imza atmaya hazır olan Isco'nun sarı-lacivertlilerden haber beklediği ve diğer teklifleri beklemeye aldığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sevilla formasıyla bu sezon şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Isco, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1265 dakika süre alan yıldız oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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