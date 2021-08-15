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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Boupendza olmadı, arkadaşı geliyor

Aaron Boupendza'yı kadrosuna katamayan Fenerbahçe, Gabonlu futbolcunun milli takımdan arkadaşı Denis Bouanga ile temas halinde

15 Ağustos 2021 Pazar 09:23 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 09:23
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hakkında Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertliler, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.

BOUPENDZA'NIN TAKIM ARKADAŞI

Gabonlu kanat oyuncusu Denis Bouanga, ülkesinin milli takımında da forma giyiyor. Fenerbahçe'nin bir diğer transfer hedefi Aaron Boupendza ile milli takımdan arkadaş olan başarılı oyuncu milli formayla 21 maça çıkıp 7 gol attı. Kariyerine Le Mans altyapısında başlayan Bouanga, Lorient, Strasbourg, Tours ve Nimes takımlarında forma giydi.

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