Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

NIKO JANKOVIC GELİŞMESİ

Sarı-lacivertliler, Rijeka forması giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic'i gündemine aldı ve bu transferde önemli bir aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre; HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Fenerbahçe kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Hırvatistan'dan Germanijak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Niko Jankovic için Rijeka'ya 5.6M€ bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay verecek.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.