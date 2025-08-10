İSTANBUL 32°C / 22°C
Spor

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Niko Jankovic ile anlaşma sağlandı

Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. HNK Rijeka forması giyen 23 yaşındaki genç futbolcu Niko Jankovic ile anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekip oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

AKŞAM10 Ağustos 2025 Pazar 10:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Niko Jankovic ile anlaşma sağlandı
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

NIKO JANKOVIC GELİŞMESİ

Sarı-lacivertliler, Rijeka forması giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic'i gündemine aldı ve bu transferde önemli bir aşama kaydetti.

TRT Spor'un haberine göre; HNK Rijeka takımının 10 numarası Niko Jankovic ile anlaşmaya varan Fenerbahçe kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Hırvatistan'dan Germanijak'ın haberine göre, Fenerbahçe, Niko Jankovic için Rijeka'ya 5.6M€ bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay verecek.

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Rijeka ile sözleşmesi gelecek yıl sona eren Jankovic'in güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ana mevkisi on numara olan Hırvat futbolcu, sol kanatta da forma giyebiliyor. Bu sezon Rijeka'da 5 maçta süre bulan Jankovic, 1 kez ağları havalandırdı.

