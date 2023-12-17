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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Wout Weghorst için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, devre arasında takımdan ayrılacak olan Michy Batshuayi'nin yerini eski bir Beşiktaşlı olan Wout Weghorst ile doldurmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, oyuncunun transferi için İngiliz kulübü Burnley ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Sabah17 Aralık 2023 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Wout Weghorst için görüşmeler başladı
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Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst için harekat başlattı.

ALMANYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışma başlatan Fenerbahçe'de öncelik stoper ve orta sahaydı... Ancak Michy Batshuayi ile yolların ayrılmasına karar verildikten sonra ise forvet bölgesine de takviye yapma kararı alındı ve bu yönde de düğmeye basıldı. Hedefteki isim ise; bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst. Sezon başında Burnley'den Hoffenheim'a kiralanan oyuncu, Almanya'dan ayrılmak istiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bunu fırsat olarak gören Fenerbahçe de Hollandalı yıldız için harekat başlattı. Ali Koç ve kurmaylarının hem Alman ekibi Hofffenheim'la hem de İngiliz temsilcisi Burnley'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ay sonuna kadar anlaşma sağlanırsa; Michy Batshuayi, ocak ayında gönderilecek ve yerine Wout Weghorst'a imza attırılacak. 1.97 boyundaki kulenin böylece ikinci Türkiye macerası başlayacak.

1 OCAK'TA DÖNÜYOR

9 Aralık'ta adduktor bölgesinde lif yırtılması yaşayan Wout Weghorst, 31 Aralık'ta sahalara dönüş yapacak. F.Bahçe, oyuncunun sağlık raporlarını da anlaşma sağlandığı an imza öncesinde isteyecek.

WEGHORST'UN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 18 maçta 13 gollük katkı (9 gol - 4 asist) sağlayan Hollandalı golcü, sezonun ikinci yarısını ise İngiliz devi Manchester United'da kiralık geçirmişti. Bu sezonun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a kiralanan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 14 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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