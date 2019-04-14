Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi
Gelecek sezonun kadrosu için düğmeye basan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fransız Mercato365 sitesi, sarı-lacivertlilerin Marsilya'nın 31 yaşındaki orta sahası Luiz Gustavo'yu istediğini yazdı. Fransız ekibinden ayrılmak istediği iddia edilen önliberonun Çin ekiplerinin de markajında olduğu kaydedildi.
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