Fenerbahçe'den Szymanski için 10 milyon euroluk teklif

Fenerbahçe, ofansif orta saha oyuncusu Dinamo Moskova'ya teklifini sundu.

Polonya'dan Meczyki'nin haberine göre; geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord'un şampiyonluğunda Orkun Kökçü ile birlikte en büyük paya sahip olan Szymanski için Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile masaya oturdu. Polonyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin ilk teklifi 10 milyon euro oldu.

FEYENOORD'UN ENGELİ; AMBARGO

Feyenoord, Szymanski'yi kadrosunda tutmak istese de oyuncu artık bonservisiyle transfer olmak istiyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo nedeniyle Feyenoord, o çapta bir parayı Rusya'daki hesaplara doğrudan veya dolaylı olarak aktaramıyor. Bu nedenle Fenerbahçe, Szymanski'nin en önemli talibi durumuna geldi.

MOSKOVA'NIN ELİ ZORDA

Dinamo Moskova, Szymanski için daha büyük bir ücret bekliyor olsa da hem oyuncunun ayrılık isteği hem de Fenerbahçe'nin bu rakamdan yukarı çıkmama isteği elini daraltıyor.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA 17 GOLLÜK KATKI

Dinamo Moskova'nun 2019 yazında 5.5 milyon euro bedelle Lech Poznan'dan transfer ettiği Polonyalı oyuncu, geçen sezonu 2 milyon euro kiralama ücretiyle Feyenoord'da geçirdi.

Szymanski, geçen sezon Feyenoord'da çıktığı 40 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı.