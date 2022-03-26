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Spor

Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu kararı sonrası sert açıklama

TFF Tahkim Kurulu'nun hakemler için verilen kararı bozmasının ardından Fenerbahçe, konu hakkında açıklama yaptı.

26 Mart 2022 Cumartesi 23:31 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 23:31
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TFF Tahkim Kurulu'nun hakem kararı sonrası Fenerbahçe'den önemli bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada tahkim kurulunun verdiği hakem kararına tepki gösterilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk Futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022'de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Şimdi son kez soruyoruz:

Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"

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