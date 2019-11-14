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Fenerbahçe'den Talisca bombası!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Çin'de mutsuz olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Tekrar Avrupa'ya dönmek isteyen Talisca'nın maaşında da fedakarlık yapacağı belirtildi.

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Ara transfer dönemi öncesi birçok yıldızı listesine alan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Matuidi, Pedro gibi dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertlilere Çin'den bir oyuncu önerildi.
 
Daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Brezilyalı'ya sıcak bakan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime olumlu rapor verdiği belirtilirken, "Talisca bizi şampiyon yapar" ifadesini kullandığı öğrenildi.
 
ÇİN'DE 24 MAÇTA 15 GOL ATTI
 
Çin Ligi'nde zirvede yer alan Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca, kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere iletirken, menajerlerine de kulüp bulması konusunda tam yetki verdiği iddia edildi. Çin'de senelik 10 milyon euro kazanan yıldız futbolcunun bu ülkeden ayrılmak için maaşında da fedakarlık yapacağı kaydedildi.
 
Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou'da vazgeçilmezler arasında yer alan Talisca, bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. 
 
233 MAÇ 90 GOL 28 ASİST
 
Profesyonel kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş ve Guangzhou formaları giyen Anderson Talisca, toplam 233 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 90 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, 28 de asist yaptı. 
 
SÜPER LİG'İ İYİ BİLİYOR!
 
Anderson Talisca, Beşiktaş'ın 2016-17 sezonu şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. Forma giydiği 22 lig maçında 13 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı, 2 de asist yapmıştı. Sambacı, bir sonraki sezon ise siyah-beyazlı formayla 33 Süper Lig maçında 14 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
 
(Fotomaç)

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