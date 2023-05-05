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Spor

Fenerbahçe'den taraftara bilet müjdesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın bilet fiyatlarının yarısını karşılayacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

5 Mayıs 2023 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den taraftara bilet müjdesi
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Süper Lig'de Giresunspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'den taraftarına müjdeli bir haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, 650 TL olan bilet fiyatlarının 350 TL'sinin kulüp tarafından karşılanacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

"Fenerbahçemizin Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bitexen Giresunspor'a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıkıyor.

Futbol A Takımımızın, Bitexen Giresunspor maçı deplasman tribünü bilet satış fiyatı 650 TL olarak açıklanmıştı.

Takımımızı Giresun'da destekleyecek, tribünlerde yer alacak tüm taraftarlarımızın Passolig kartlarına ödedikleri bedelin 350 TL'si iade edilecek, bu bedel Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Karşılaşmanın deplasman tribünü biletlerine, 5 Mayıs Cuma (bugün) günü saat 17.30'dan itibaren www.passo.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Satın alınan biletler, 2. kişilere transfer edilemeyecektir.

İyi günde zor günde sevgi ve fedakârlıkla her zaman Fenerbahçe'nin yanında olan taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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