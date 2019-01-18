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Fenerbahçe'den taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe kulübü Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılşacağı Bursaspor maçına ilişkin taraftarlara uyarı mesajı yayımladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'da karşılşacak olan Fenerbahçe, taraftarları maç öncesi stada girişte alkol kontrolü yapılacağı konusunda uyardı.
 
İşte sarı-lacivertli kulübün uyarı mesajı; 
 
Futbol A Takımımızın, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı müsabaka öncesinde İl Güvenlik Kurulu Kararı Gereği, taraftarların stada girişi esnasında alkol kontrolü yapılacak ve alkollü olduğu tespit edilen ev sahibi ve deplasman takım taraftarları stada alınmayacaktır.
 
Taraftarlarımızın konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

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