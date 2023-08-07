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Spor

Fenerbahçe'den Tete transferi hakkında açıklama

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Tete ile görüşüldüğünü ancak transferinin uygun görülmediğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, 'Yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.' denildi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'den Tete transferi hakkında açıklama
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Fenerbahçe, Tete ile görüşme yapıldığını ancak bu transferin kulüp tarafından uygun olmadığına karar verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

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