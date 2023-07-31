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Spor

Fenerbahçe'nin Tete ısrarı

Brezilyalı yıldız Tete için Fenerbahçe tüm şartları zorluyor. Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekipten düşünmek için süre istedi. İtalya'dan Napoli'nin yanı sıra Premier Lig kulüpleri de yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...

Fanatik31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Tete ısrarı
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Fenerbahçe, an itibarıyla Türkiye'de olan ve Bodrum'daki bir otelde kalan Tete'yi kadrosuna katmak için büyük bir mücadele veriyor.

TETE'NİN İSTEĞİ

Shakhtar Donetsk'le yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda yer alan 23 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu için Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme karşılığında bonuslarla birlikte senelik 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkmayı planlıyordu. Ancak Sambacı'nın, 5 milyon Euro yıllık ve imza parası olarak da 2.5 milyon Euro'ya yakın bir talebinin olduğu bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEDİ

Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ederken Tete, net cevabını vermek adına Kanarya'dan süre istedi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN CİDDİ TEKLİFLER VAR

Alınan bilgiye göre yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Ligi'nden ve İtalya'dan da Napoli'den ciddi teklifler geldi.

ALİ KOÇ: "TÜM ŞARTLARI ZORLAYIN"

Napoli'nin teklifinin, Kanarya'nın gerisinde olduğu öğrenilirken başkan Ali Koç'un, kurmaylarına, "Tete için tüm şartları zorlayın" mesajını gönderdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN YAKIN TAKİP

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan hücum oyuncusunu kaçırmak istemeyen Kanarya'nın, Tete ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve menajeriyle de sürekli iletişim halinde olduğu konuşuluyor.

TETE KİMDİR?

Gremio altyapısından yetişen Tete, 2019'da 15 milyon euro bonservisle Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna'da savaşın çıkmasının ardından önce Lyon'a kiralandı, ardından Leicester'a yine kiralık geçti. 23 yaşında Brezilyalı sağ kanat, kariyerinde çıktığı 152 resmi maçta 40 gol atıp 25 asist yaptı.

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