Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!

23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 10:39

Fenerbahçe 3 Temmuz süreci sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaklaşık 250 milyon TL karşılığı tutarında tazminat davası açtı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 milyon TL karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı bildiririz" denildi.

Fenerbahçe hisseleri saat 10.28'de %1.68 primle 35.06 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.8 artıda.