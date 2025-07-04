Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024-2025 sezonu fikstür çekimi ve uygulamalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belgü, Fenerbahçe olarak TFF'yi daha önce uyardıklarını belirterek "İnşallah adil bir fikstür çekilir" dedi.

"TFF'Yİ FİKSTÜR ÖNCESİ UYARDIK"

TFF'nin mevcut yönetiminin şeffaf bir yaklaşım sergilediğini belirten Belgü, "Fikstür çekimiyle ilgili bizlere bilgi verdiler ve endişelerimizi paylaştık. Ancak uygulamada Avrupa'daki gibi tam şeffaflık yok. Fikstürün dağılımı önceden belli ama takımlar kura çekimiyle sıralanıyor. Ya tamamen açık yapılmalı ya da Avrupa'daki gibi. Bizde hibrit bir sistem uygulanıyor ve bu doğru değil" dedi.

"6. TOPU ÇEKEN YANDI"

Fikstürde özellikle Avrupa kupaları sonrası deplasmana gidecek takımların dezavantaj yaşadığını vurgulayan Belgü, "6 numaralı topu çeken takım sezon içinde tam 7 kez Avrupa maçı sonrası deplasmana gidecek. Diğer takımlar sadece 3-4 kez aynı durumu yaşayacak. Bu haksız rekabettir" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL TAKIMLARI İÇİN SINIRLAMA 4 MAÇA İNMELİ"

İstanbul takımları için uygulanan 6 maçlık 'şehir içi karşılaşma' sınırlamasını da eleştiren Hulusi Belgü, "Bu sayı 4 maça inmeli. Geçen sezon Galatasaray 69 gün boyunca İstanbul dışına çıkmadı. Biz ise sürekli deplasmana gittik. Avrupa maçlarıyla çakışınca bu büyük problem yaratıyor" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ- GALATASARAY AVANTAJI, FENERBAHÇE'YE DEZAVANTAJ"

Belgü, derbi fikstürlerindeki adaletsizliklere de dikkat çekerek, "Beşiktaş-Galatasaray maçlarında Beşiktaş 10 kez ilk maçı evinde oynarken, biz 3 yıldır ilk maçı Kadıköy'de, ikinciyi Galatasaray deplasmanında oynuyoruz. Bu adil değil" dedi.

"GEÇEN YIL ERTELENEN MAÇLAR DENGELERİ BOZDU"

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası ertelenen maçların fikstür dengesini bozduğunu hatırlatan Belgü, "Muslera'nın olmadığı bir dönemde Galatasaray Sivas deplasmanına gidecekti ama maçlar ertelendi. Lig kaydırmaları sezonun kaderini etkiliyor, tekrar yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TFF'YE UYARILARIMIZI YAPTIK"

Hulusi Belgü, son olarak "TFF'ye gereken uyarılarımızı yaptık. 6. topu çeken yandı demek istemiyoruz. İnşallah adil bir fikstür ortaya çıkar" diyerek açıklamalarını tamamladı.